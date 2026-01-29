Juventus | sviluppi di mercato

La Juventus sta spingendo forte sul mercato offensivo, cercando di rinforzare il reparto attaccanti prima della fine della sessione invernale. I dirigenti lavorano senza sosta per trovare le soluzioni migliori e concludere gli acquisti necessari. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è arrivare a un accordo in tempi rapidi.

La Juventus continua a lavorare con attività intensa sul fronte mercato offensivo, con l'obiettivo di rinforzare il reparto attaccanti prima della chiusura della finestra invernale. Dopo che altre piste per un centravanti non hanno portato ai risultati sperati, la dirigenza torinese ha puntato nuovamente gli occhi su Randal

