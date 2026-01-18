Segui la diretta della partita tra Inter Women e Juventus Women, valida per la decima giornata di Serie A. La sfida si è conclusa con una vittoria di misura per le bianconere, grazie alla rete di Salvai sugli sviluppi di corner. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale sul risultato e le principali azioni del match.

Inter Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di Serie A Women. Decima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha cominciato il suo 2026 conquistando la Supercoppa. Le bianconere fanno visita all' Inter in una gara che è un crocevia importantissima per la rincorsa allo scudetto di entrambe le squadre. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 4? Gol Salvai – Svetta da corner in area piccola sul bel cross di Wälti. Immobile Runarsdottir. Grande partenza della Juve che aveva già conquistato quattro calci d'angolo 3? Tiro Schatzer – Schema della Juve sugli sviluppi di corner.

© Juventusnews24.com - Inter Juventus Women 0-1 LIVE: sblocca subito Salvai sugli sviluppi di corner

