Juve parla Spalletti | Un po’ di fatica accumulata passano pochi giorni Le sostituzioni servivano a dare brillantezza ma…

Luciano Spalletti commenta il pari tra Juve e Monaco. L’allenatore bianconero dice che i giocatori sono un po’ stanchi, perché i pochi giorni passati hanno lasciato poco tempo per recuperare. Ha spiegato che le sostituzioni sono state fatte per dare maggiore vivacità alla squadra, anche se non sono bastate a cambiare il risultato. Spalletti ha parlato subito dopo la partita a Sky Sport, analizzando il match e i punti principali della prestazione della Juventus.

