Breda | Serie A? Imprevedibile quest’anno Il Milan fa un po di fatica con le piccole ma…

Roberto Breda, ex calciatore e allenatore italiano, commenta l’attuale stagione di Serie A, sottolineando l’imprevedibilità di quest’anno. In particolare, l’attenzione è rivolta alle difficoltà del Milan di Allegri nel confrontarsi con le squadre di minore livello. Intervistato da TMW, Breda analizza le sfide e le dinamiche di un campionato caratterizzato da risultati incerti e da una competitività crescente.

Roberto Breda, ex calciatore ed attuale allenatore italiano, è stato intervistato dai microfoni di TMW: le parole sul Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

