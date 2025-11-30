Mercato Juve non è solo un duello per il difensore | nella trattativa c’è anche il Bologna La Vecchia Signora ha un grande vantaggio ecco quale

Mercato Juve, non è un duello per il difensore: nel mirino l’Inter ma anche il Bologna. La Vecchia Signora lo pagherebbe la metà grazie a un vantaggio cruciale. Tarik Muharemovic, giovane centrale bosniaco classe 2003 del Sassuolo, è finito nel mirino di diversi club. L’ultima squadra a farsi avanti è il Bologna, pronto a fare un’offerta già a gennaio per anticipare la folta concorrenza che include Juventus e Inter. Nonostante la concorrenza, la Juventus vanta un vantaggio cruciale che potrebbe rivelarsi decisivo sul calciomercato. Come riportato da Nicolò Schira, il club bianconero detiene il 50% dei diritti della cessione del cartellino di Muharemovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, non è solo un duello per il difensore: nella trattativa c’è anche il Bologna. La Vecchia Signora ha un grande vantaggio, ecco quale

