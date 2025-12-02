Joao Mario lascia la Juventus? Rivelazione sul portoghese ha fatto questa comunicazione al club bianconero Cos’è successo

Joao Mario lascia la Juventus? Il portoghese ha fatto questa comunicazione al club bianconero. La ricostruzione. L’avventura di Joao Mario alla Juventus sembra essere giunta ai titoli di coda dopo appena sei mesi. Quello che doveva essere uno dei colpi a sorpresa dell’estate, arrivato dal Porto per garantire spinta e qualità sulla fascia destra, si è trasformato in un equivoco tattico e tecnico. La notizia, nell’aria da settimane vista la scarsa considerazione riservatagli dal neo-tecnico Luciano Spalletti, trova ora una conferma autorevole: il giocatore avrebbe chiesto la cessione. A rivelare lo scenario è il giornalista Gianni Balzarini, che attraverso il suo canale YouTube ha fatto il punto sulla situazione dell’esterno portoghese, delineando un addio praticamente certo nella finestra di mercato invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario lascia la Juventus? Rivelazione sul portoghese, ha fatto questa comunicazione al club bianconero. Cos’è successo

