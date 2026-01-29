Jacques Moretti chi ha pagato la cauzione | l' erede di una famiglia di orologiai l' amicizia e la stessa passione per le auto

Venerdì scorso Jacques Moretti è uscito dal carcere. Il proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana ha ottenuto la libertà dopo alcune settimane di detenzione. La causa non è ancora chiara, ma si sa che a pagare la cauzione è stato un erede di una famiglia di orologiai. Moretti ha sempre avuto un legame forte con il mondo delle auto, un interesse condiviso con alcuni amici. Ora si attendono sviluppi sulla vicenda.

Venerdì scorso, Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, è stato scarcerato. In precedenza, il tribunale vallesano aveva fissato la cauzione richiesta a 200.000 franchi svizzeri. Invece della detenzione, «sono state disposte misure alternative per contrastare il rischio di fuga», ha affermato il tribunale nella sua lettera. Deve consegnare i suoi documenti d'identità e di soggiorno alla procura e presentarsi quotidianamente in una stazione di polizia. Questo in aggiunta al pagamento della cauzione. Il conto a Dubai Inizialmente, la provenienza del denaro non era chiara.

Venerdì scorso Jacques Moretti, noto proprietario del bar Le Constellation a Crans Montana, è stato scarcerato dopo alcuni giorni di detenzione.

A Crans-Montana, Jacques Moretti è tornato in libertà dopo aver pagato la cauzione.

Crans-Montana, il retroscena sulla scarcerazione: chi è il potente amico che ha pagato la cauzione di Jacques MorettiChi ha pagato la cauzione di Jacques Moretti e perché l’inchiesta sulla strage di Crans-Montana si allarga. Ecco gli ultimi sviluppi sul caso. notizie.it

Jacques Moretti, chi ha pagato la cauzione: l'erede di una famiglia di orologiai, l'amicizia e la stessa passione per le autoVenerdì scorso, Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, è stato scarcerato. In precedenza, il ... msn.com

E' il quarto indagato per il rogo di Crans dopo Jacques Moretti e Jessica Maric, gestori di 'Le Constellation', e un ex funzionario del Comune - facebook.com facebook

L'indignazione del Governo italiano per la scarcerazione di Jacques Moretti, espressa con dure critiche all'inchiesta e il richiamo dell'ambasciatore, ha innescato uno scontro diplomatico con la Svizzera. x.com