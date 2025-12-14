Nek | L' amore a 54 anni va tenuto acceso Con mia moglie Beatrice abbiamo superato gli allontanamenti dovuti al mio lavoro alla nascita di Beatrice e alla morte di mio padre

Nek, attualmente giudice di The Voice Senior, condivide la sua esperienza di amore duraturo a 54 anni. Tra sfide, allontanamenti e momenti di crescita, il cantante riflette sull'importanza di mantenere vivo il sentimento nel tempo, sottolineando come il rapporto con sua moglie Beatrice sia stato fondamentale per superare gli ostacoli della vita.

Il cantante, attualmente giudice di The Voice Senior su Rai1, con gli anni ha capito che cosa conta davvero. E gli album e le classifiche contano, per esempio, fino a un certo punto.

