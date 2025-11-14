Bambino soffocato dalla felpa all’asilo cinque maestre indagate Una di loro urla | Voglio morire anch’io

Cinque avvisi di garanzia sono stati notificati ad altrettante  maestre dell’asilo nido  ‘ Ambarabà Ciccì Coccò ‘ di Soci, frazione del comune di Bibbiena (Arezzo), dove mercoledì scorso è morto il piccolo  Leonardo Ricci, due anni e mezzo, soffocato dal laccetto della felpa impigliato in un ramo mentre giocava nel cortile. L’atto, disposto dalla Procura di Arezzo, è necessario per consentire alle indagate di partecipare all’ autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, probabilmente martedì 18 novembre, su disposizione della pubblico ministero Angela Masiello, titolare del fascicolo di indagine con la procuratrice Gianfederica Dito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

