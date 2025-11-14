Bambino soffocato dalla felpa all’asilo cinque maestre indagate Una di loro urla | Voglio morire anch’io
Cinque avvisi di garanzia sono stati notificati ad altrettante maestre dell’asilo nido ‘ Ambarabà Ciccì Coccò ‘ di Soci, frazione del comune di Bibbiena (Arezzo), dove mercoledì scorso è morto il piccolo Leonardo Ricci, due anni e mezzo, soffocato dal laccetto della felpa impigliato in un ramo mentre giocava nel cortile. L’atto, disposto dalla Procura di Arezzo, è necessario per consentire alle indagate di partecipare all’ autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, probabilmente martedì 18 novembre, su disposizione della pubblico ministero Angela Masiello, titolare del fascicolo di indagine con la procuratrice Gianfederica Dito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
LEONARDO, IL DRAMMA DEL BAMBINO DI 2 ANNI MORTO SOFFOCATO ALL'ASILO: IL LACCIO DELLA FELPA, L'OSSIGENO ALLE MAESTRA E I SOCCORSI. COSA È SUCCESSO IN GIARDINO Una mattina qualunque, il gioco spensierato in gi - facebook.com Vai su Facebook
Dramma in un asilo in provincia di #Arezzo: un bambino di due anni è morto soffocato mentre giocava. Sarebbe rimasto impigliato con la felpa a una pianta. #Tg1 Silvia Balducci Vai su X
La morte del piccolo Leonardo, quel laccio della felpa e le norme di sicurezza: “È vietato dalla legge” - La tragica morte del bambino di 2 anni all’asilo di Soci riaccende i riflettori sulle normative di sicurezza nell’abbigliamento per bambini. Si legge su msn.com
Bambino di due anni muore soffocato all'asilo mentre gioca in giardino: il giubbino si è impigliato a un albero - Aperta un’inchiesta, ascoltate dai carabinieri le maestre della scuola d’infanzia “Ambarabà Ciccì Coccò” ... msn.com scrive
Bimbo di 2 anni muore all'asilo: soffocato da una felpa impigliata - L'indumento incastrato in un ramo: il piccolo è rimasto senza fiato. Riporta msn.com