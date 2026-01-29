Il ministero della Difesa israeliano ha confermato i numeri forniti dal ministero della Salute di Gaza: sono circa 71.000 le vittime causate dagli attacchi diretti di Israele. Tuttavia, fonti palestinesi stimano che il bilancio reale potrebbe arrivare fino a 600.000 morti. La situazione rimane molto tesa, con un alto numero di civili coinvolti e il rischio di un’escalation ancora più grave.

Il ministero della Difesa israeliano ha formalmente riconosciuto come parametro di riferimento le statistiche fornite dal ministero della Salute di Gaza (controllato da Hamas), indicando che circa 71.700 palestinesi sono stati uccisi dalle operazioni militari dal 7 ottobre 2023. E’ quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Un riconoscimento che rappresenta un drastico cambiamento di rotta per le autorità di Israele, che per tutta la durata del conflitto hanno descritto i dati provenienti dalla Striscia come mera propaganda di guerra, nonostante le agenzie delle Nazioni Unite e numerosi esperti di salute pubblica avessero dichiarato che i sistemi di registrazione dei dati a Gaza fossero storicamente robusti e credibili, e che nel corso del conflitto i dati fossero stati esaminati da governi, organizzazioni internazionali, media e ricercatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele conferma i numeri di Hamas: 71.000 uccisi dai soli attacchi diretti. Il bilancio reale può arrivare a 600 mila

