Israele | uccisi 5 miliziani di Hamas

20.40 L'esercito israeliano afferma di aver ucciso 5 uomini armati presso Rafah, in una zona controllata dalle Idf nella Striscia di Gaza meridionale. Si ritiene che nell'area decine di miliziani di Hamas siano intrappolati nei tunnel. Hamas ha consegnato alla Croce Rossa i resti di una persona. Non è chiaro se si tratti del corpo di uno dei tre ostaggi israeliani tuttora dispersi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Israele bombarda ancora Gaza. Un attacco contro un veicolo nel quartiere Remal di Gaza City ha ucciso 4 persone e ferito altre 10. Nelle ultime 48 ore, secondo AlJazeera sono stati uccisi 7 palestinesi. Le violazioni del cessate il fuoco a Gaza sono oltre 400 i Vai su Facebook

Voi credereste a una tregua che ogni notte lascia nuovi morti? Nelle ultime ventiquattro ore le agenzie parlano di almeno 24 palestinesi uccisi nei raid israeliani su Rafah, Deir al-Balah, Gaza City. A Rimal un’auto colpita è diventata un cratere: secondo l’ospe Vai su X

Raid Israele a Rafah, 'uccisi 5 terroristi usciti dai tunnel' - Lo ha riferito l'Idf precisando che i miliziani di Hamas erano usciti nel lato orientale della Linea Gialla e 'si stavano avvicinando alle truppe' (ANSA) ... Segnala ansa.it

Gaza, Israele annuncia: "Uccisi 5 importanti membri di Hamas" - L'attacco è avvenuto dopo che Hamas ha violato nuovamente il cessate il fuoco, inviando un terrorista nel territorio israeliano per attaccare i soldati dell'Idf ... Secondo ilgiornale.it

Raid israeliano a Rafah. Idf, '6 terroristi uccisi, 5 arrestati' - Israele chiude per il venerdì i valichi con l'Egitto (ANSA) ... ansa.it scrive