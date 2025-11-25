Israele | uccisi 5 miliziani di Hamas

Servizitelevideo.rai.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.40 L'esercito israeliano afferma di aver ucciso 5 uomini armati presso Rafah, in una zona controllata dalle Idf nella Striscia di Gaza meridionale. Si ritiene che nell'area decine di miliziani di Hamas siano intrappolati nei tunnel. Hamas ha consegnato alla Croce Rossa i resti di una persona. Non è chiaro se si tratti del corpo di uno dei tre ostaggi israeliani tuttora dispersi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

