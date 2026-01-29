Iran segnali prebellici nel Mediterraneo | missioni aeree USA e comunicazioni criptate in aumento
Nelle acque del Mediterraneo, le ultime settimane portano segnali di tensione crescente. Le forze statunitensi hanno rafforzato la presenza con missioni aeree e comunicazioni criptate sono in aumento tra le navi e le basi militari. Nonostante le dichiarazioni del presidente Trump, che parla di impegno diplomatico e di un possibile accordo, le mosse sul campo sembrano indicare un clima di attesa e preparazione a un confronto più duro. La situazione resta delicata e le autorità monitorano ogni movimento con attenzione.
Dopo che il gruppo da combattimento statunitense guidato dalla portaerei Abraham Lincoln si è rischierato in Medio Oriente, stanno comparendo diversi segnali di attività pre belliche e questo nonostante il fatto che il presidente Trump abbia recentemente dichiarato in un’intervista che gli Stati Uniti sono intenzionati a impegnarsi diplomaticamente: “Vogliono raggiungere un accordo. Lo so. Ci hanno contattato in numerose occasioni”, ha detto Trump, intanto però aumentano le operazioni di controllo e di analisi sugli arsenali iraniani e i movimenti delle truppe, con particolare attenzione alle difese antiaeree e le postazioni di lancio dei missili. 🔗 Leggi su Panorama.it
