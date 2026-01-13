Ucraina nuovi raid su Kharkiv Usa condanna Mosca per uso missili balistici
Nella regione di Kharkiv, nuovi raid russi hanno causato ulteriori vittime civili e feriti. La condanna degli Stati Uniti si rivolge all’uso di missili balistici da parte di Mosca, in un contesto di escalation nel conflitto ucraino. La situazione resta critica, evidenziando la persistenza delle tensioni e l’impatto sulla popolazione locale.
Il conflitto in Ucraina. Ancora raid russi su Kharkiv. Altre quattro vittime civili e numerosi feriti. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
L’analista di Med-or Daniele Ruvinetti: «Putin non accetterà mai l’invio di truppe europee a garanzia di una tregua. Si sono creati dei nuovi equilibri, Trump non interverrà in Ucraina». - facebook.com facebook
All’Angelus #PapaLeone XIV ha condannato i nuovi attacchi in #Ucraina, in particolare quelli contro le infrastrutture energetiche, che colpiscono duramente la popolazione civile nel pieno dell’inverno. Il Pontefice ha rinnovato l’appello a cessare le violenz x.com
