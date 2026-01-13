Ucraina nuovi raid su Kharkiv Usa condanna Mosca per uso missili balistici

Da tv2000.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione di Kharkiv, nuovi raid russi hanno causato ulteriori vittime civili e feriti. La condanna degli Stati Uniti si rivolge all’uso di missili balistici da parte di Mosca, in un contesto di escalation nel conflitto ucraino. La situazione resta critica, evidenziando la persistenza delle tensioni e l’impatto sulla popolazione locale.

Il conflitto in Ucraina. Ancora raid russi su Kharkiv. Altre quattro vittime civili e numerosi feriti. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

