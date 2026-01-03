Venezuela attacco a Caracas il racconto di un napoletano | Siamo preoccupati ora assalto ai supermercati

Un napoletano commenta l’attacco a Caracas, descrivendo un clima di crescente tensione. G. spiega che la situazione era prevedibile, dato il clima di instabilità in Venezuela, e sottolinea le preoccupazioni crescenti tra la popolazione, con episodi come l’assalto ai supermercati che riflettono le difficoltà attuali. Un quadro di un paese in crisi, osservato da chi vive da vicino queste dinamiche.

«Lo immaginavamo che sarebbe successo, era nell'aria: c'era troppa tensione in questi giorni». Racconta così G.C., originario di Portici, che da 22 anni vive a Porto La. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Venezuela, attacco a Caracas, il racconto di un napoletano: «Siamo preoccupati, ora assalto ai supermercati» Leggi anche: Venezuela. Il Nobel per la pace e l’attacco Usa alla petroliera di Caracas Leggi anche: Esplosioni a Caracas, attacco al Venezuela: gli Usa alzano il tiro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il raid in Venezuela? Opera della Cia. La lunga storia di interventi degli Usa nel cortile di casa; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; L'attacco segreto degli Stati Uniti in Venezuela: una nuova escalation nei Caraibi; Tensione tra Usa e Venezuela: Maduro apre a colloqui su traffico droga. Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

Venezuela, gli USA attaccano Caracas, Trump: "Abbiamo catturato Maduro" - Forti esplosioni a Caracas in Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, Trump ha annunciato la cattura del Presidente Maduro ... msn.com

Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri e esplosioni. Maduro: «Aggressione americana» - Venezuela sotto attacco con forti esplosioni nella notte a Caracas, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. msn.com

Radio1 Rai. . #Venezuela Le parole dell'ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito intervenuto in diretta a Radio1: “La nostra priorità è la sicurezza dei nostri connazionali”. Segui lo “Speciale #GR1”: https://www.raiplaysound.it/radio1 - facebook.com facebook

Venezuela, esplosioni su Caracas. Trump: “Maduro catturato con la moglie e portati fuori dal Paese” x.com

