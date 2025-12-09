Napoli Oriali si racconta | Addio ai nerazzurri? Io sarei rimasto l’Inter è la mia seconda pelle! Su Mourinho e Conte dico questo

Calcionews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, Lele Oriali: «Addio ai nerazzurri? Sarei rimasto, l’Inter è la mia seconda pelle! Su Mourinho e Conte.». Tutte le parole Lele Oriali, una vita da mediano (con classe) dentro e fuori dal campo. A 73 anni, la sua storia nel calcio è un intreccio di ricordi, trionfi e legami profondi. Lisbona e la sfida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli oriali si racconta addio ai nerazzurri io sarei rimasto l8217inter 232 la mia seconda pelle su mourinho e conte dico questo

© Calcionews24.com - Napoli, Oriali si racconta: «Addio ai nerazzurri? Io sarei rimasto, l’Inter è la mia seconda pelle! Su Mourinho e Conte dico questo»

Scopri altri approfondimenti

napoli oriali racconta addioInter, Oriali parla apertamente: parole fortissime dell’ex nerazzurro - In casa Inter arrivano delle bellissime parole rilasciate da Lele Oriali: attenzione alle dichiarazioni dell'ex centrocampista ... Riporta spaziointer.it