Napoli Oriali si racconta | Addio ai nerazzurri? Io sarei rimasto l’Inter è la mia seconda pelle! Su Mourinho e Conte dico questo
Napoli, Lele Oriali: «Addio ai nerazzurri? Sarei rimasto, l’Inter è la mia seconda pelle! Su Mourinho e Conte.». Tutte le parole Lele Oriali, una vita da mediano (con classe) dentro e fuori dal campo. A 73 anni, la sua storia nel calcio è un intreccio di ricordi, trionfi e legami profondi. Lisbona e la sfida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lele Oriali si innamora di Napoli Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il dirigente racconta il suo legame crescente con la città: «Napoli, da cittadino che la vive, è stata una scoperta straordinaria. Stare qua è fantastico.» Parole semplici, autentic - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli, #Oriali a La Gazzetta dello Sport: "Sarei rimasto all' #Inter, neanche un messaggio con #Mourinho prima di #BenficaNapoli" #ChampionsLeague calciomercato.com/liste/benfica-… Vai su X
Inter, Oriali parla apertamente: parole fortissime dell’ex nerazzurro - In casa Inter arrivano delle bellissime parole rilasciate da Lele Oriali: attenzione alle dichiarazioni dell'ex centrocampista ... Riporta spaziointer.it
