Fartade apre la nuova rassegna ’Magmatica Un ribollire di idee’

Oggi presso la biblioteca Ceccarelli di Gatteo si aprono le prenotazioni per il primo evento della rassegna “Magmatica – Un ribollire di idee”. Si tratta di “In genere capirsi per capirci”, un incontro con Adrian Fartade che inaugura questa nuova serie dedicata alla diffusione di cultura e confronto. La rassegna si propone di offrire uno spazio di dialogo e approfondimento su temi attuali e di interesse pubblico.

Si aprono oggi alla biblioteca Ceccarelli di Gatteo le prenotazioni per “ In genere capirsi per capirci ” con Adrian Fartade, primo appuntamento della nuova rassegna culturale “ Magmatica – Un ribollire di idee ”. La rassegna è promossa dal Comune di Gatteo, in collaborazione con Sillaba, e si rivolge in particolare le nuove generazioni ma è aperta a tutta la cittadinanza. Il primo appuntamento è in programma venerdì 30 gennaio alle 21 all’ Oratorio San Rocco. Adrian Fartade interverrà sul tema “In genere capirsi per capirci”. Nel corso della storia abbiamo sempre creato parole, categorie ed etichette per provare a capire noi stessi e il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

