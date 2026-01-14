Infortunio per Füllkrug out per Como-Milan Ecco quanto dovrà stare fuori il tedesco
Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 arrivato in prestito dal West Ham, si è infortunato al piede e resterà fuori per la partita Como-Milan. L'assenza del giocatore influenzerà le scelte tattiche del tecnico rossonero, che dovrà trovare soluzioni alternative per sostituirlo. L'entità dell'infortunio e i tempi di recupero saranno comunicati nelle prossime ore.
Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 giunto al Milan in questo calciomercato estivo in prestito gratuito dal West Ham, si ferma per un infortunio al piede. Sarà out per Como-Milan di domani. Ecco quando può rientrare in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
