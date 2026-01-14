Infortunio per Füllkrug out per Como-Milan Ecco quanto dovrà stare fuori il tedesco

Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 arrivato in prestito dal West Ham, si è infortunato al piede e resterà fuori per la partita Como-Milan. L'assenza del giocatore influenzerà le scelte tattiche del tecnico rossonero, che dovrà trovare soluzioni alternative per sostituirlo. L'entità dell'infortunio e i tempi di recupero saranno comunicati nelle prossime ore.

