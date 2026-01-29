Indirizzo classico rinnovato con più spazio alla storia dell’arte
La scuola superiore più antica della provincia, il liceo classico Monti, ha deciso di ampliare l’offerta formativa. Da quest’anno, il liceo potenzia il percorso dedicato all’arte, offrendo più spazio alla storia dell’arte stessa. L’obiettivo è dare alle future matricole un’opportunità in più per approfondire questa materia, senza rinunciare alla tradizione classica della scuola.
La scuola superiore più antica della provincia, il liceo classico Monti (1860), amplia l’offerta formativa con il potenziamento del liceo classico per l’arte, condiviso alle future matricole. Dirigente Maria Silvia Arcuti, in che cosa consiste il nuovo percorso? "Il Liceo Monti vanta una lunga tradizione di innovazione metodologica e ci siamo mossi sulla scia dell’esperienza positiva della curvatura scientifica. Intendiamo sviluppare nel corso tradizionale la consapevolezza del valore civico del patrimonio storico-artistico e archeologico e lo studio della storia dell’arte antica e dell’archeologia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Monti Liceo
Il Monti tra scuola e museo: nasce il progetto ‘Tracce’ e il nuovo indirizzo Classico per l'arte
Linguaggi moderni e più materie scientifiche: anche l'indirizzo classico trasforma la sua offerta
Ultime notizie su Monti Liceo
Argomenti discussi: Indirizzo classico rinnovato con più spazio alla storia dell’arte.
Classico sì ma rinnovato. Il Liceo Morgagni apre a scienza e nuovi linguaggiClassico, ma non troppo. L’indirizzo tradizionale del Liceo G. B. Morgagni sta per cambiare formula, o meglio ‘curvatura’. Ad annunciarlo è il preside Marco Lega: L’idea – spiega – è creare due ... ilrestodelcarlino.it
In occasione della XXXII Sessione Nazionale di Napoli 2025 del Model European Parliament (MEP), lo studente Riccardo Laronca, della classe 4^B indirizzo Classico, è stato selezionato per partecipare alle prossime sessioni internazionali che si terranno ad - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.