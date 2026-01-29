La scuola superiore più antica della provincia, il liceo classico Monti, ha deciso di ampliare l’offerta formativa. Da quest’anno, il liceo potenzia il percorso dedicato all’arte, offrendo più spazio alla storia dell’arte stessa. L’obiettivo è dare alle future matricole un’opportunità in più per approfondire questa materia, senza rinunciare alla tradizione classica della scuola.

La scuola superiore più antica della provincia, il liceo classico Monti (1860), amplia l’offerta formativa con il potenziamento del liceo classico per l’arte, condiviso alle future matricole. Dirigente Maria Silvia Arcuti, in che cosa consiste il nuovo percorso? "Il Liceo Monti vanta una lunga tradizione di innovazione metodologica e ci siamo mossi sulla scia dell’esperienza positiva della curvatura scientifica. Intendiamo sviluppare nel corso tradizionale la consapevolezza del valore civico del patrimonio storico-artistico e archeologico e lo studio della storia dell’arte antica e dell’archeologia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Indirizzo classico rinnovato con più spazio alla storia dell’arte"

