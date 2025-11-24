autocisterna si intraversa in galleria autostrada chiusa per ore

Pietrasanta (Lucca), 24 novembre 2025 – Autocisterna intraversata sulla bretella Lucca-Viareggio (parte dell'A11 Firenze-Mare), che collega Lucca con l'A11 vera e propria e con Viareggio. Il mezzo pesante, che al momento dell’incidente non aveva la cisterna carica, ha sbandato finendo la sua corsa contro una parete della galleria al Km 79, nel territorio di Bozzano. Fortunatamente l'autista non ha riportato significative ferite. Manager muore a 40 anni mentre va al lavoro. Chi è la vittima dell’incidente di Altopascio Sul posto i sanitari del 118 e alle 16.17 del 24 novembre è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, per mettere in sicurezza il mezzo e l’autostrada che è stata completamente chiusa in direzione Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

