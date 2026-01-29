Incendio di Crans-Montana c’è un quarto indagato nell’inchiesta

È emerso un nuovo nome nell’inchiesta sull’incendio di Crans-Montana. Christophe Balet, attuale responsabile della sicurezza pubblica del Comune, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver avuto responsabilità nel rogo che ha distrutto il locale Le Constellation. La procura continua a indagare per chiarire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.

Sotto inchiesta il capo della sicurezza pubblica del Comune. Nell'indagine sulla strage di Crans-Montana emerge un nuovo nome: Christophe Balet, attuale responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune, è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per il rogo che ha distrutto il locale Le Constellation. Secondo gli investigatori, dal 2019 non sarebbero stati effettuati i controlli obbligatori sul locale, nonostante fossero previsti con cadenza annuale. Balet sarà interrogato dalla Procura di Sion il prossimo 6 febbraio alle 8:30. Prima di lui erano già finiti sotto inchiesta i gestori del locale, Jacques e Jessica Moretti, oltre a un ex funzionario comunale che in passato aveva ricoperto lo stesso incarico oggi affidato a Balet.

