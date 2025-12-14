San Vito Chietino ricorda l' appuntato medaglia d’oro al valor militare Leandro Verì

A San Vito Chietino, sabato 13 dicembre, si è svolta una cerimonia commemorativa nel cimitero comunale in memoria dell’appuntato medaglia d’oro al valor militare Leandro Verì, nato nel 1903 in contrada San Fino. L’evento ha ricordato la figura di Verì e il suo valore nel servizio militare.

