Tornano in Germania i discendenti dei perseguitati dal nazismo, scappando dall’America di Trump, dove l’antisemitismo sembra crescere di nuovo. La notizia arriva mentre il presidente tedesco Steinmeier ammette con preoccupazione che l’antisemitismo non è ancora sparito, anche in Germania. La memoria della Shoah si riaccende, e molti cercano rifugio oltreconfine per trovare sicurezza.

L’antisemitismo non è ancora scomparso in Germania, lo ha ammesso sgomento il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un’intervista alla ARD in occasione della Giornata della Memoria. Però sempre più ebrei americani, discendenti da profughi tedeschi della Seconda guerra mondiale, richiedono la cittadinanza della Repubblica Federale Tedesca per sfuggire all’antisemitismo più forte negli Usa, o anche all’amministrazione Trump. La doppia cittadinanza offre molti vantaggi, non ultimo serve per studiare o lavorare più facilmente in Europa. Giselle Ucar è stata presente per il primo canale della tv pubblica tedesca ad una cerimonia di naturalizzazione svoltasi al Consolato Generale di New York con 81 neo cittadini tedeschi, tutti discendenti di perseguitati dal nazismo, dove ha raccolto alcune testimonianze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"In fuga dall'America di Trump sempre più antisemita": tornano in Germania i discendenti dei perseguitati dal nazismo

