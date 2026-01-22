Il processo di primo grado a Firenze ha portato alla condanna di tre professionisti coinvolti in presunte irregolarità nella selezione per il ruolo di professore associato di cardiochirurgia all’Università di Firenze. Il tribunale ha stabilito pene che variano da due anni e mezzo a tre anni e mezzo per il cardiochirurgo Pierluigi Stefano, l’ex prorettore Paolo Bechi, il pensionato Niccolò Marchionni e l’ex ordinario Corrado Poggesi.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Al processo di primo grado per presunte irregolarità per la procedura di selezione per professore associato di cardiochirurgia all' Università di Firenze il tribunale fiorentino ha condannato a tre anni e mezzo il cardiochirurgo Pierluigi Stefano, l'ex prorettore Paolo Bechi e il professore di medicina interna ora in pensione Niccolò Marchionni, due anni e mezzo la pena inflitta all'ex ordinario di fisiologia Corrado Poggesi. Per i quattro il tribunale di Firenze ha riqualificato il reato di tentata concussione originariamente contestato dalla procura in induzione a dare e a promettere utilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cattedra a Careggi e pressioni al prof, quattro condanne

Leggi anche: Le pagelle. Denegri-Marini super, Ogden c’è. Il ‘prof’ Tomassini sale in cattedra

Si candida come prof all’Università e si presenta solo lui: la cattedra va al figlio dell’ex rettore. Le accuse sui tempi sospetti e il bando «su misura»In un contesto di sospetti e polemiche, la candidatura di Riccardo Nocini per la cattedra di otorinolaringoiatria all’Università di Verona ha suscitato scalpore.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Cattedra a Careggi e pressioni al prof, quattro condanneTre anni e mezzo a Stefano, Bechi e Marchionni, due anni e mezzo a Poggesi ... msn.com