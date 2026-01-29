IL SENNO al Teatro Excelsior di Reggello

Da firenzetoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa domenica sera al Teatro Excelsior di Reggello va in scena “Il Senno” con Lucia Mascino. Lo spettacolo, parte della stagione di prosa 20252026, si svolge alle 21.15. La pièce, basata sul titolo originale “The B*easts”, porta sul palco una storia intensa e coinvolgente, adattata e diretta da Serena Sinigaglia. La produzione è del Teatro Carcano e promette di attirare molti spettatori della zona.

Domenica 1 febbraio 2026 ore 21.15 Teatro Excelsior di Reggello Stagione di Prosa 20252026 IL SEN(N)O con Lucia Mascino di Monica Dolan titolo originale The B*easts drammaturgia e traduzione Monica Capuani adattamento e regia Serena Sinigaglia produzione Teatro Carcano - distribuzione a cura di.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Reggello Teatro

Al Teatro Excelsior di Reggello "Pino Daniele: storia e poesia di un mascalzone latino"

'Il sen(n)o': il 30 gennaio al Teatro al Parco

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Reggello Teatro

Argomenti discussi: Mascino riporta in scena il monologo di successo 'Il sen(n)o'; Bologna: Lucia Mascino in Il Sen(no) - Evento di Teatro in Emilia Romagna; Spettacolo Il sen(n)o con Lucia Mascino; 30/1 – IL SEN(n)O al Teatro al Parco.

il sen n oTeatro, Lucia Mascino con Il Sen(n)o a Bologna, Roma e NapoliRoma, 19 gen. (askanews) - Dopo Milano, Genova e Firenze, 'Il sen(n)o' prosegue la sua tournée italiana confermandosi come uno dei monologhi ... spettacoli.tiscali.it

il sen n oLucia Mascino in scena con Il sen(n)o: prova d’attrice tra corpo, sessualità e femminileL’attrice porta in scena Il sen(n)o dell’autrice-attrice britannica Monica Dolan. Un saggio sulle reazioni della società, della giustizia, dei ... repubblica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.