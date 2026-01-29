IL SENNO al Teatro Excelsior di Reggello

Questa domenica sera al Teatro Excelsior di Reggello va in scena “Il Senno” con Lucia Mascino. Lo spettacolo, parte della stagione di prosa 20252026, si svolge alle 21.15. La pièce, basata sul titolo originale “The B*easts”, porta sul palco una storia intensa e coinvolgente, adattata e diretta da Serena Sinigaglia. La produzione è del Teatro Carcano e promette di attirare molti spettatori della zona.

Domenica 1 febbraio 2026 ore 21.15 Teatro Excelsior di Reggello Stagione di Prosa 20252026 IL SEN(N)O con Lucia Mascino di Monica Dolan titolo originale The B*easts drammaturgia e traduzione Monica Capuani adattamento e regia Serena Sinigaglia produzione Teatro Carcano - distribuzione a cura di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Reggello Teatro Al Teatro Excelsior di Reggello "Pino Daniele: storia e poesia di un mascalzone latino" 'Il sen(n)o': il 30 gennaio al Teatro al Parco Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Reggello Teatro Argomenti discussi: Mascino riporta in scena il monologo di successo 'Il sen(n)o'; Bologna: Lucia Mascino in Il Sen(no) - Evento di Teatro in Emilia Romagna; Spettacolo Il sen(n)o con Lucia Mascino; 30/1 – IL SEN(n)O al Teatro al Parco. Teatro, Lucia Mascino con Il Sen(n)o a Bologna, Roma e NapoliRoma, 19 gen. (askanews) - Dopo Milano, Genova e Firenze, 'Il sen(n)o' prosegue la sua tournée italiana confermandosi come uno dei monologhi ... spettacoli.tiscali.it Lucia Mascino in scena con Il sen(n)o: prova d’attrice tra corpo, sessualità e femminileL’attrice porta in scena Il sen(n)o dell’autrice-attrice britannica Monica Dolan. Un saggio sulle reazioni della società, della giustizia, dei ... repubblica.it Grande successo lunedì scorso al Cinema Teatro Excelsior per lo spettacolo ART con Michele Riondino, affiancato da Michele Sinisi e Daniele Parisi. Il pubblico ha applaudito entusiasta questa commedia d Yasmina Reza, diventata una - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.