' Il senno' | il 30 gennaio al Teatro al Parco

di Monica Dolantitolo originale The B*eastsdramaturg e traduzione Monica Capuaniadattamento e regia Serena Sinigagliascene Maria Spazziluci e suoni Roberta Faiolocostumi Stefania Cempiniassistente alla regia Michele Iuculanoproduzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcanodistribuzione a cura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: I colori dell'arcobaleno il 30 novembre al Teatro al Parco

Leggi anche: Paolo Ruffini con Il Babysitter il 30 gennaio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dalle foto impossibili alla musica. Il teatro Niccolini accende il Natale.

EEEEEEE……MUSICA MAESTRO! Il nuovo format in cui Raspa ci dà uno sneak peek sulla rassegna musicale di OFF TOPIC. In questo primo episodio parliamo dei live che ci saranno qui a gennaio…e sì: i biglietti possono essere il regalo di Natale perfetto - facebook.com facebook

#Branchini (agente #Allegri): “Cosa serve al @acmilan a gennaio Lo sanno solo i dirigenti” - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com