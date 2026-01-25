Carnevale di Follonica il 167 Ovest contro i potenti | Trump il despota megalomane In strada il carro ’I want it all’

Il Carnevale di Follonica si presenta quest’anno con una nuova manifestazione di protesta, il carro “I want it all”, realizzato dal rione 167 Ovest Campi Alti a mare. Tra le strade della città, il corteo denuncia il ruolo di figure come Donald Trump, definito “despota megalomane”. Un evento che unisce tradizione e impegno civico, invitando alla riflessione sui temi di potere e responsabilità.

Follonica, 25 gennaio 2026 – ???Il rione 167 Ovest Campi Alti a mare non fa sconti nemmeno quest’anno. E nel suo personalissimo carnevale si rituffa nella satira politica prendendo di mira il potente di turno: Donald Trump. “I want it all”: è questo il titolo del carro del rione biancorosso dedicato al presidente degli Stati Uniti, pluridecorato quartiere di Follonica che vince il trofeo di miglior carro ininterrottamente dal 2014. “E chi potevamo prendere di mira se non lui? - inizia il presidente Genesio Sassara - L’uomo con l’inconfondibile ciuffo biondo dall’espressione sbruffona. E’ l’uomo che ha in mano le sorti del mondo, che oggi dice una cosa e domani il contrario, una gaffe dietro l’altra, arrogante, straripante, prepotente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

