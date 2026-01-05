Il Napoli domina la Lazio quasi un affronto a quella che era stata la Grande Bel­lezza del sar­ri­smo napo­le­tano

Il Napoli di Conte si impone sulla Lazio all’Olimpico, confermando la crescita della squadra e la solidità del suo rendimento. La partita ha visto i partenopei dominare sul campo, in un incontro che ha segnato un passo importante nel campionato. Analizzando l’andamento della gara, si evidenziano le strategie adottate e le differenze rispetto alle passate stagioni, in un contesto di evoluzione e continuità per il club partenopeo.

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, commenta e analizza il netto successo del Napoli di Conte all’Olimpico sulla Lazio di un rassegnato Sarri. Partita senza storia, con un divario imbarazzante tra le due squadre. Scrive il Corsera: I due gol di Spi­naz­zola e Rrha­mani sono sol­tanto la goc­cia dell’oceano in cui la squa­dra di Conte naviga: il domi­nio a tutto campo è totale. Il labiale di Anto­nio («final­mente, era ora») men­tre festeg­gia la seconda rete è un’esplo­sione di orgo­glio e di sod­di­sfa­zione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli domina la Lazio, quasi un affronto a quella che era stata la «Grande Bel­lezza» del sar­ri­smo napo­le­tano Leggi anche: Tudor Juve, Trevisani svela il retroscena: «Per me era già finita da quella partita, lì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso» Leggi anche: I fatti che ricorderemo del 2025 e quelli che (ri)vivremo nel 2026: il destino di Torino è quasi già scritto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Napoli domina (anche) la Lazio: quarto 2-0 consecutivo e si torna a coltivare il sogno con il «numero 5»; Il Napoli domina all'Olimpico (2-0): Lazio ko con i gol di Spinazzola e Rrahmani; Lazio-Napoli LIVE; Il Napoli domina in casa Lazio, Conte rimane in scia scudetto. Il Napoli domina la Lazio, quasi un affronto a quella che era stata la «Grande Bel­lezza» del sar­ri­smo napo­le­tano - Napoli, i due gol sono sol­tanto la goc­cia dell’oceano in cui la squa­dra di Conte naviga: il domi­nio a tutto campo è totale. ilnapolista.it

Lazio-Napoli 0-2, la potenza azzurra: Sarri è travolto - È un proverbio che a Antonio Conte è sempre piaciuto. ilmattino.it

Lazio-Napoli 0-2 pagelle: Conte sfata tabù Sarri e incubo lunch match. Follia nel finale Mazzocchi-Marusic-Noslin - 2, i top e flop: Politano doppio assist, Spinazzola sblocca la gara. sport.virgilio.it

Il Napoli domina la Lazio, quasi un affronto a quella che era stata la «Grande Bel­lezza» del sar­ri­smo napo­le­tano Il Corsera: i due gol di Spi­naz­zola e Rrha­mani sono sol­tanto la goc­cia dell’oceano in cui la squa­dra di Conte naviga: il domi­nio a tutto campo è tot - facebook.com facebook

Il Napoli domina all'Olimpico (2-0): Lazio ko con i gol di Spinazzola e Rrahmani x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.