Il Napoli domina la Lazio quasi un affronto a quella che era stata la Grande Bellezza del sarrismo napoletano
Il Napoli di Conte si impone sulla Lazio all’Olimpico, confermando la crescita della squadra e la solidità del suo rendimento. La partita ha visto i partenopei dominare sul campo, in un incontro che ha segnato un passo importante nel campionato. Analizzando l’andamento della gara, si evidenziano le strategie adottate e le differenze rispetto alle passate stagioni, in un contesto di evoluzione e continuità per il club partenopeo.
Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, commenta e analizza il netto successo del Napoli di Conte all’Olimpico sulla Lazio di un rassegnato Sarri. Partita senza storia, con un divario imbarazzante tra le due squadre. Scrive il Corsera: I due gol di Spinazzola e Rrhamani sono soltanto la goccia dell’oceano in cui la squadra di Conte naviga: il dominio a tutto campo è totale. Il labiale di Antonio («finalmente, era ora») mentre festeggia la seconda rete è un’esplosione di orgoglio e di soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Tudor Juve, Trevisani svela il retroscena: «Per me era già finita da quella partita, lì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso»
Leggi anche: I fatti che ricorderemo del 2025 e quelli che (ri)vivremo nel 2026: il destino di Torino è quasi già scritto
Il Napoli domina (anche) la Lazio: quarto 2-0 consecutivo e si torna a coltivare il sogno con il «numero 5»; Il Napoli domina all'Olimpico (2-0): Lazio ko con i gol di Spinazzola e Rrahmani; Lazio-Napoli LIVE; Il Napoli domina in casa Lazio, Conte rimane in scia scudetto.
Il Napoli domina la Lazio, quasi un affronto a quella che era stata la «Grande Bellezza» del sarrismo napoletano - Napoli, i due gol sono soltanto la goccia dell’oceano in cui la squadra di Conte naviga: il dominio a tutto campo è totale. ilnapolista.it
Lazio-Napoli 0-2, la potenza azzurra: Sarri è travolto - È un proverbio che a Antonio Conte è sempre piaciuto. ilmattino.it
Lazio-Napoli 0-2 pagelle: Conte sfata tabù Sarri e incubo lunch match. Follia nel finale Mazzocchi-Marusic-Noslin - 2, i top e flop: Politano doppio assist, Spinazzola sblocca la gara. sport.virgilio.it
Il Napoli domina la Lazio, quasi un affronto a quella che era stata la «Grande Bellezza» del sarrismo napoletano Il Corsera: i due gol di Spinazzola e Rrhamani sono soltanto la goccia dell’oceano in cui la squadra di Conte naviga: il dominio a tutto campo è tot - facebook.com facebook
Il Napoli domina all'Olimpico (2-0): Lazio ko con i gol di Spinazzola e Rrahmani x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.