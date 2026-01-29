Il Molise punta sulla Protezione Civile digitale | Campobasso adotta TEGIS

Il Comune di Campobasso ha approvato il nuovo Piano di Protezione Civile Nativo Digitale. Con questa mossa, il Molise punta a rendere più efficaci e rapide le risposte in situazioni di emergenza. La città ora adotta TEGIS, una piattaforma digitale che permette di coordinare meglio gli interventi e monitorare le crisi in tempo reale. La decisione arriva dopo mesi di lavori e test, e mira a migliorare la sicurezza dei cittadini.

Il Consiglio Comunale approva il nuovo Piano di Protezione Civile Nativo Digitale Campobasso, 28 gennaio 2026 – Il Molise compie un passo decisivo verso una Protezione Civile sempre più digitale e integrata. Il Comune di Campobasso, apripista in Molise, ha approvato all'unanimità il nuovo Piano di Protezione Civile, scegliendo TEGIS per rendere la gestione delle emergenze più digitale, interattiva e connessa al territorio. TEGIS è una piattaforma GIS avanzata per la digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunale ed è certificata dall'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale. Prodotta da Servizi Professionali Innovativi Srl ed evoluta in materia di intelligenze artificiali da Siget 4.

