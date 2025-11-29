La Calabria guida la trasformazione digitale della Protezione civile | i Comuni adottano Tegis

La Calabria si conferma tra le regioni più avanzate in Italia nella modernizzazione della Protezione civile. Si è appena conclusa la tre giorni organizzata dalla Regione Calabria presso la Cittadella, dedicata alla digitalizzazione dei piani di Protezione civile comunali, un appuntamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

CALABRIA / DALL’EMIGRAZIONE ALL’ESPORTAZIONE DI COMPETENZA. PAN NETO GUIDA LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA DEL LAVORO QUALIFICATO CHE DAL SUD RISALE LA PENISOLA ROCCA DI NETO (KR), giovedì 27 novembre 2025 – È una ri - facebook.com Vai su Facebook

“Una guida per la vita” a Cosenza il sodalizio tra Scuderia Brutia e Asi Solidale quotidianodelsud.it/calabria/cosen… #quotidianodelsud #calabria #cosenza #scuderiabruzia #asisolidale Vai su X

La Calabria guida la trasformazione digitale della Protezione Civile: TEGIS scelta strategica per i Comuni calabresi - La digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile si trasforma in uno strumento concreto di prevenzione, coordinamento e gestione dell’emergenza grazie a TEGIS, piattaforma certificata ACN che mette ... Si legge su comunicati-stampa.net

Primo Convegno degli RTD & ICT del Sud: la Calabria protagonista della trasformazione digitale della PA - È in Calabria che si svolge il primo evento in Italia dedicato agli RTD (Responsabili per la Transizione al Digitale), ai professionisti ICT (Information and Communication Technology) e agli Amministr ... Come scrive strettoweb.com

Trasformazione Digitale PA: a Lattarico nasce il primo convegno degli RTD & ICT del Mezzogiorno - Il presidente Emilio De Rango ha definito l'evento un "momento storico" e un "segnale chiaro" che la Calabria è pronta a essere protagonista, a guidare la rete degli enti e delle competenze digitali, ... Secondo montaltouffugonline.it