Luka Modric si prende ancora qualche giorno per decidere il suo futuro. I rossoneri hanno un’opzione per rinnovare il contratto e farlo restare un altro anno, ma alla fine sarà il giocatore a scegliere. In queste settimane, il centrocampista croato riflette su cosa fare, mentre il Mondiale e il suo ruolo nel calcio attuale occupano i suoi pensieri. La decisione arriverà presto, e il Milan aspetta con pazienza.

Il tema non è ancora attuale, ma lo diventerà presto: che cosa ne sarà di Luka Modric? In termini calcistici rossoneri, s’intende. La domanda è più che lecita perché, con buona pace di coloro che lo immaginavano a svernare in pantofole nell’accogliente club house di Milanello, Luka è diventato in pochi giorni la spina dorsale della squadra in campo e nello spogliatoio. Chi lo conosce bene d’altra parte non aveva dubbi fin dall’estate: il Milan è certamente un (ottimo) mezzo di trasporto verso il Mondiale americano, ma il croato non è uno che si accontenta di salire a bordo. Gli piace guidare, e così ha fatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan, il Mondiale, il gioco, il futuro: nella testa di Luka Modric

Approfondimenti su Milan WorldCup

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

San Siro welcomes Luka Modric

Ultime notizie su Milan WorldCup

Argomenti discussi: Bayern ko: chi sono le 7 che hanno chiuso un'intera stagione senza sconfitte in campionato; Squadre Serie A fuori da top 10 ricavi al mondo, Inter prima italiana con 537 milioni: la classifica; Sky Sport racconta Rino Gattuso, il ragazzo di Calabria che vuole restituire un Mondiale all’Italia; Europei Pista, Salvoldi: Ganna voleva esserci, ma lo ritroveremo al mondiale con Milan.

Nessuno spende quanto il Como: nel 2025 undicesimo a livello mondiale. Davanti a Milan, Real e UnitedIl Global Transfer Report lo mette nero su bianco. Nessuno, in Italia, spende tanto quanto il Como dei fratelli Hartono. A certificarlo è l’ultimo. tuttomercatoweb.com

Milan, affare fatto: arriva una promessa del calcio mondialeMilan particolarmente attivo sul mercato in questa finestra di gennaio: operazione conclusa in questi minuti e firma sul contratto ... calciomercato.it

Real Madrid, negli ultimi giorni Carlo Ancelotti e Luka Modric sono tornati al Bernabeu: le immagini x.com

Real Madrid, negli ultimi giorni Carlo Ancelotti e Luka Modric sono tornati al Bernabeu: le immagini facebook