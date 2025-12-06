Luka Modric gela il Milan | Dopo il Real un passo indietro

A 40 anni suonati, Luka Modric si è calato in una realtà diversa, che non conosceva: quella di Milanello. Agli ordini di mister Max Allegri, il pallone d'oro croato si è dimostrato un campione senza tempo. Titolare inamovibile, l'ex real è il faro del centrocampo rossonero. "Dopo il Real Madrid - ha ribadito Modric in una lunga intervista rilasciata a Slaven Bilic - ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Credo di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Luka Modric gela il Milan: "Dopo il Real, un passo indietro"

