Lookman due gol in cinque giorni | Palladino ha ritrovato il vero Ademola

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nigeria lo vuole per il 15, ma prima di partire per la Coppa d'Africa ci sarà l'ostacolo Cagliari da superare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lookman due gol in cinque giorni palladino ha ritrovato il vero ademola

© Gazzetta.it - Lookman, due gol in cinque giorni: Palladino ha ritrovato il vero Ademola

