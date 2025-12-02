Lookman due gol in cinque giorni | Palladino ha ritrovato il vero Ademola

La Nigeria lo vuole per il 15, ma prima di partire per la Coppa d'Africa ci sarà l'ostacolo Cagliari da superare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lookman, due gol in cinque giorni: Palladino ha ritrovato il vero Ademola

Leggi anche questi approfondimenti

«Tre gol in cinque minuti? Un piacere per tutti. » A Francoforte, l’Atalanta mette in scena una serata da ricordare e supera l’Eintracht con un netto 3-0. Lookman sblocca il risultato, Ederson raddoppia subito dopo e De Ketelaere sigilla la partita, capitalizzando - facebook.com Vai su Facebook

Lookman, Ederson e poi De Ketelaere, l'Atalanta si porta sul 3-0 a Francoforte nel giro di cinque minuti: PALLADINOBALL #Atalanta #EintrachtAtalanta #ChampionsLeague Vai su X

Il ritorno di Lookman: due gol consecutivi per riprendersi l’Atalanta - Due gol in due partite per il nigeriano, sempre più protagonista con Palladino: "Ho parlato con lui e siamo stati chiari, vogliamo riportare insieme l'Atalanta in alto" ... Lo riporta bergamonews.it

Per Lookman una settimana da record - Lookman decisivo tra Champions e Serie A: tocca quota 55 gol con l’Atalanta e punta al sorpasso su Denis e Bassetto ... calcioatalanta.it scrive

L’Atalanta distrugge l’Eintracht in Champions: prende 3 pali, fa 3 gol in 5 minuti - 2 dall'ottava posizione che vale l'accessio diretto agli ottavi di finale ... Si legge su fanpage.it

Lookman segna la svolta. La Dea risolve tutto in 5’. Atalanta, playoff vicini - Apre le segnature l’attaccante più discusso, poi Ederson e De Ketelaere . Si legge su msn.com

??SUPER-DEA: 3-0 in 5' all'Eintracht! Può entrare nelle 8?? classificate ?? | OneFootball - La Dea di Palladino (all'esordio in Champions) si candida a entrare nelle prime otto classificate con 10 punti: gli stessi di Dortmund, Chelsea, Sporting e Man City che insieme all'Atalanta occupano i ... Come scrive onefootball.com

L’Atalanta dilaga a Francoforte: 3-0 confezionato in 5 minuti, Lookman si sblocca in Europa - Impresa in casa dell’Eintracht per la Dea: i gol tra il 15’ e il 20’ della ripresa: a segno il nigeriano, Ederson e De Ketelaere ... Secondo repubblica.it