Il matrimonio finisce malissimo Harry e Meghan l’indiscrezione è pesante

La coppia formata dal principe Harry e Meghan Markle sta attraversando un momento difficile. Secondo alcune indiscrezioni, il loro matrimonio sarebbe finito in modo molto difficile, molto più di quanto si pensasse. La rottura sembra andare oltre le divergenze di carriera o i rapporti con la famiglia reale, lasciando intuire problemi più profondi tra i due.

La frattura più profonda nel matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle non riguarderebbe né le scelte professionali né i rapporti ormai logori con la famiglia reale britannica. Un tema delicatissimo che, stando alle fonti citate dal rotocalco RadarOnline, avrebbe acceso quello che viene definito come “la lite più brutale mai affrontata” dalla coppia, al punto da mettere seriamente in discussione la tenuta stessa del matrimonio. Il conflitto si sarebbe acuito a partire dallo scorso dicembre, quando i duchi di Sussex hanno annunciato il cambio di nome della loro organizzazione, da Archewell a Archewell Philanthropies.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Harry Meghan

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Meghan Markle potrebbe trovarsi di fronte a una difficile fase.

Re Carlo trema mentre Meghan Markle e Harry annunciano un nuovo matrimonio in tv, alimentando tensioni e speculazioni.

