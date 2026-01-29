Il made in Italy vince anche sul nucleare ma a beneficio degli stranieri Ora il tema torna il Parlamento

La discussione al Parlamento sul disegno di legge continua a tenere banco. Martedì, le Commissioni Ambiente e Attività Produttive hanno ascoltato rappresentanti di sindacati, associazioni, centri di ricerca e imprese. L’obiettivo è capire come il “made in Italy” si possa rafforzare, anche in settori come il nucleare, dove però i benefici sembrano andare più agli stranieri che alle imprese italiane. La questione resta aperta e il dibattito si fa sempre più acceso.

Lo scorso martedì, alla Camera dei Deputati, le Commissioni Ambiente e Attività Produttive hanno audito sindacati, associazioni, centri di ricerca e imprese sul disegno di legge C. 2669 — la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. È un passaggio che merita attenzione. Dopo i referendum del 1987 e del 2011, è la prima volta che il Parlamento italiano affronta la materia in modo organico, con l'obiettivo dichiarato di definire un quadro normativo per la produzione di energia nucleare sul territorio nazionale. Il DDL non costruisce centrali: è una legge delega che traccia il perimetro entro cui il Governo dovrà legiferare nei prossimi mesi.

