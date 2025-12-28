Hartmut Haenchen dirige l’Orchestra del Carlo Felice nel tradizionale Concerto di Capodanno

Il 1° gennaio 2026, alle ore 17, presso il Teatro Carlo Felice, si terrà il tradizionale Concerto di Capodanno. Sotto la direzione di Hartmut Haenchen, l’Orchestra della Fondazione Carlo Felice eseguirà ouverture e arie tratte da celebri opere e operette, offrendo al pubblico un momento di musica classica per iniziare l’anno con serenità e raffinatezza.

Giovedì 1° gennaio 2026 appuntamento al Carlo Felice per il Concerto di Capodanno. A partire dalle 17, Hartmut Haenchen dirige l'Orchestra della Fondazione Carlo Felice nel tradizionale concerto di inizio anno: in programma ouverture e arie da celebri opere e operette. Si esibiranno il soprano.

