Il lungo viaggio di Franco Battiato Dario Aita interpreta il mito e la sua trasformazione
Dal 2 al 4 febbraio, il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina presenta il biopic su Franco Battiato. Dario Aita interpreta il cantautore in questa produzione diretta da Renato De Maria. La proiezione ripercorre la vita e la carriera di Battiato, offrendo uno sguardo intimo sul suo percorso artistico.
Dal 2 al 4 febbraio, il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina ospita Franco Battiato - Il lungo viaggio, il biopic diretto da Renato De Maria e interpretato da Dario Aita. Il film, coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, esplora gli anni formativi di Battiato, dal suo abbandono della Sicilia fino al suo arrivo nella Milano degli anni Settanta. Attraverso un racconto intimo e riflessivo, si ripercorre il suo percorso artistico e umano, segnato da incontri determinanti, come quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, con cui condivide gran parte delle sue opere più iconiche.🔗 Leggi su Riminitoday.it
