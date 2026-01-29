Il governo spagnolo contro Maurizio Gelli | deve lasciare Madrid entro 72 ore

Il governo spagnolo ha dato 72 ore a Maurizio Gelli per lasciare Madrid. La decisione arriva dopo che il figlio di Licio Gelli, noto per il suo ruolo nella P2, ha ricevuto l’ordine di lasciare il paese. Gelli, che è anche ambasciatore del Nicaragua in Spagna, dovrà partire entro tre giorni. La notizia ha fatto subito il giro delle agenzie e ha suscitato molte reazioni.

