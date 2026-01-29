Il governo spagnolo contro Maurizio Gelli | deve lasciare Madrid entro 72 ore
Il governo spagnolo ha dato 72 ore a Maurizio Gelli per lasciare Madrid. La decisione arriva dopo che il figlio di Licio Gelli, noto per il suo ruolo nella P2, ha ricevuto l’ordine di lasciare il paese. Gelli, che è anche ambasciatore del Nicaragua in Spagna, dovrà partire entro tre giorni. La notizia ha fatto subito il giro delle agenzie e ha suscitato molte reazioni.
La Spagna ha ordinato a Maurizio Gelli di lasciare Madrid entro 72 ore. Si tratta di una decisione del governo spagnolo nei confronti del figlio del venerabile della P2 Licio, che ha il ruolo di ambasciatore del Nicaragua in Spagna. Maurizio Gelli è infatti considerato una persona non grata.
