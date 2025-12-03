Barcellona brutte notizie per Flick! Dani Olmo fuori almeno un mese dopo l’infortunio contro l’Atletico Madrid | per il trequartista spagnolo lussazione alla spalla

Barcellona, brutte notizie per Flick! Lussazione alla spalla per Dani Olmo, dopo l'Atletico: resterà indisponibile per circa un mese Brutte notizie per il Barcellona: Dani Olmo dovrà fermarsi per circa un mese. L'attaccante spagnolo, protagonista ieri con il gol del momentaneo 2-1 contro l'Atletico Madrid, è uscito dal campo dopo una caduta violenta sulla spalla .

