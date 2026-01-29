Le unghie si vestono di nuovo colore. Dopo mesi di cappotti e cieli grigi, il frost lavender è il tono di febbraio per le nostre nails. Chi vuole cambiare look può già provarlo, perché anche le mani si aggiornano con le tendenze del momento.

Se l’inverno ti ha già stancata di cappotti pesanti, maglioni over e cieli perennemente grigi, sappi che anche le unghie stanno cambiando mood. Quest’anno, invece di rifugiarsi nei soliti borgogna intensi o nei neri super cupi, la nail scene vira verso qualcosa di più leggero, etereo e incredibilmente chic. Il vibe? Quiet luxury meets cozy winter, ma versione manicure. Dal frosted lavender al grigio ardesia, passando per rosa lattiginosi e metallici soft: i colori di febbraio 2026. I nail artist sono tutti d’accordo: meno colori “urlati”, più sfumature soft e sofisticate, capaci di illuminare le mani anche quando siamo stratificate come cipolle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il frosted lavender è il colore di febbraio per le nostre nails (ed è meglio se prendi nota)

