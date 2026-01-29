Il fronte sanità Più 9,5 milioni per il personale

La Regione Marche approva un aumento di 9,5 milioni di euro per il personale sanitario nel 2026. La giunta dà il via libera a nuove assunzioni nelle cinque Aziende sanitarie territoriali, all’ospedale regionale di Torrette e all’Inrca. Con questa mossa, si punta a rafforzare il personale e migliorare i servizi sanitari.

Via libera a nuove assunzioni di personale sanitario nel 2026: la giunta regionale delle Marche ha infatti autorizzato un aumento dei tetti di spesa per il personale delle cinque Ast, dell’ ospedale regionale di Torrette e dell’ Inrca pari in totale a 9,5 milioni di euro. "Parliamo di circa un milione o un milione e 100mila euro in più per ogni Ast, con l’eccezione dell’azienda sanitaria territoriale di Fermo, che avrà una maggiore dotazione di un milione e 800mila euro funzionale all’apertura della nuova struttura ospedaliera di Campiglione – spiega Paolo Calcinaro, assessore regionale alla sanità –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

