Sanità in Veneto Fratelli d' Italia | Più personale e meno liste d' attesa
Un piano d'azione «coraggioso» e con «obiettivi chiari e concreti» per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale è stato presentato al Liston 12 di Verona dai candidati veronesi di Fratelli d'Italia Diego Ruzza e Claudia Barbera, alla presenza dell'europarlamentare Daniele Polato (nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Agricoltura e sanità: le priorità di Fratelli d'Italia per la giunta regionale - E sulla sanità, Ruzza evidenzia la necessità di una riorganizzazione profonda dove «la persona deve tornare a essere c ... Riporta veronasera.it
Fratelli d’Italia: cinque candidati bellunesi in Veneto. Si punta su esperienza amministrativa e sanità. "Dopo l’era Zaia, pronti a governare e far crescere la regione" - Fratelli d’Italia mette in campo cinque candidati, "come i cerchi olimpici", con l'obiettivo di essere il primo partito anche in Regione. Come scrive ildolomiti.it
Elezioni Veneto, Fratelli d'Italia e Meloni preparano il blitz per "fregare" il candidato alla Lega in zona Cesarini. Il piano - Francesco Lollobrigida: "La legge prevede che si presenti il candidato il giorno in cui si presentano le liste". Secondo affaritaliani.it