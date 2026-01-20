WINDTRE down oggi problemi con la connessione internet e chiamate | cosa succede

Oggi molti clienti WINDTRE stanno segnalando interruzioni e difficoltà con la connessione internet e le chiamate. In particolare, sono stati riscontrati problemi sulla rete fissa, causando disservizi temporanei. La situazione sembra coinvolgere un numero rilevante di utenti, mentre le cause e la durata del guasto sono ancora in fase di accertamento.

