WINDTRE down oggi problemi con la connessione internet e chiamate | cosa succede
Oggi molti clienti WINDTRE stanno segnalando interruzioni e difficoltà con la connessione internet e le chiamate. In particolare, sono stati riscontrati problemi sulla rete fissa, causando disservizi temporanei. La situazione sembra coinvolgere un numero rilevante di utenti, mentre le cause e la durata del guasto sono ancora in fase di accertamento.
Centinaia di clienti di WINDTRE stanno segnalando disservizi e problemi nell'utilizzo della connessione internet, soprattutto per quanto riguarda la rete fissa. Cosa sappiamo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tim down: segnalazioni in tutta Italia, problemi con internet, chiamate e messaggi. Cosa succede
Leggi anche: Tim down oggi, problemi con chiamate e internet: perché non funziona e cosa sta succedendo
WINDTRE down oggi, problemi con la connessione internet e chiamate: cosa succede - Centinaia di clienti di WINDTRE stanno segnalando disservizi e problemi nell'utilizzo della connessione internet, soprattutto per quanto riguarda la rete ... fanpage.it
WindTre Piombino Corso Italia Sblocca le tue passioni con il nuovo Wi-Fi 7. Super Fibra fino a 2,5 Gigabit e 12 mesi di Prime a 24,99€ al mese. Vieni a scoprire l'offerta nel nostro WINDTRE Store! - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.