WINDTRE down oggi problemi con la connessione internet e chiamate | cosa succede

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi molti clienti WINDTRE stanno segnalando interruzioni e difficoltà con la connessione internet e le chiamate. In particolare, sono stati riscontrati problemi sulla rete fissa, causando disservizi temporanei. La situazione sembra coinvolgere un numero rilevante di utenti, mentre le cause e la durata del guasto sono ancora in fase di accertamento.

Centinaia di clienti di WINDTRE stanno segnalando disservizi e problemi nell'utilizzo della connessione internet, soprattutto per quanto riguarda la rete fissa. Cosa sappiamo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Tim down: segnalazioni in tutta Italia, problemi con internet, chiamate e messaggi. Cosa succede

Leggi anche: Tim down oggi, problemi con chiamate e internet: perché non funziona e cosa sta succedendo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

windtre down oggi problemiWINDTRE down oggi, problemi con la connessione internet e chiamate: cosa succede - Centinaia di clienti di WINDTRE stanno segnalando disservizi e problemi nell'utilizzo della connessione internet, soprattutto per quanto riguarda la rete ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.