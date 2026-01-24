gas e acqua reti svendute la ricontrattazione che non arriva mai e ci guadagnano i soliti

Le reti di distribuzione di gas e acqua, infrastrutture di grande valore, sono spesso oggetto di privatizzazioni e contratti di ricontrattazione che tardano a concretizzarsi. Questa situazione crea un equilibrio economico che avvantaggia pochi, lasciando i proprietari in attesa di condizioni più favorevoli. In questo testo, analizziamo la realtà di un settore strategico, evidenziando le dinamiche e le implicazioni di un sistema che sembra favorire interessi consolidati a discapito di chi possiede queste infrastrutture.

Le reti di gas e acqua che valgono milioni e rendono ‘spiccioli’: cronistoria di un equilibrio che conviene a tutti (tranne al proprietario). Per capire la vicenda delle reti del gas e dell’acqua bisogna seguire i documenti di Aspes nel tempo. C’è un concetto, infatti, che li attraversa come un ‘mantra’ burocratico: oggi incassiamo poco; domani, forse, si rinegozierà. Una promessa che, anno dopo anno, diventa quasi un alibi strutturale. Partiamo dal 2017. Nella relazione sulla gestione firmata dal cda (Luca Pieri, Massimiliano Amadori e Paola Tasini) il 28 maggio 2018, Aspes mette nero su bianco il problema: i canoni d’affitto (cioè il prezzo a cui Aspes concede l’utilizzo delle reti a Mms) soprattutto quelli del gas, sono palesemente sproporzionati rispetto al valore delle reti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

