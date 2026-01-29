Bruce Springsteen ha scritto “Il Boss a Minneapolis” in un momento di grande ispirazione, subito dopo l’11 settembre. La canzone nasce da un impulso forte, come l’album “The Rising”, registrato di getto e in tempi rapidi. È un brano che trasmette emozioni intense, frutto di un’emergenza personale e collettiva.

America oggi Bruce Springsteen, che non ha mai fatto mistero delle sue posizioni contro Trump, ha scritto e diffuso una canzone per la città in lotta contro l’Ice. Sarà l’inno della lotta al nuovo fascismo America oggi Bruce Springsteen, che non ha mai fatto mistero delle sue posizioni contro Trump, ha scritto e diffuso una canzone per la città in lotta contro l’Ice. Sarà l’inno della lotta al nuovo fascismo È una canzone scritta a caldissimo, come l’album che aveva registrato di getto subito dopo l’11 settembre, The Rising. Ed è un testo durissimo, certamente l’atto di accusa più furioso ed esplicito che Bruce Springsteen abbia mai scritto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

A Minneapolis, durante un'operazione dell'Ice mirata a controlli migratori, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di una donna di 37 anni.

