Le giornate di scuola aperta dello Ial

Le giornate di scuola aperta dello Ial Fvg, previste a gennaio, offrono a studenti e famiglie l’opportunità di visitare le sedi regionali e conoscere l’offerta formativa proposta. Questi incontri sono pensati per fornire informazioni dettagliate sui corsi e le attività, facilitando una scelta consapevole del percorso di studi. Un’occasione per approfondire le opportunità di formazione professionale presenti nel territorio.

Nel mese di gennaio Ial Fvg apre le porte delle proprie sedi regionali con una serie di appuntamenti di Scuola Aperta, rivolti a studenti e famiglie interessati a conoscere da vicino l'offerta formativa proposta nei diversi territori. Sabato 17 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà.

