I Paesi Bassi sono stati obbligati da un tribunale a intervenire per proteggere Bonaire dal cambiamento climatico. Il giudice ha stabilito che devono fissare obiettivi chiari e vincolanti per ridurre le emissioni di gas serra, coinvolgendo l’intera economia. La decisione arriva dopo una lunga battaglia legale, con attivisti e cittadini che chiedevano azioni concrete contro i danni ambientali. Ora, il governo olandese si trova a dover rispettare questa sentenza e mettere in atto misure più stringenti.

Dal punto di vista amministrativo l’isola di Bonaire costituisce una municipalità speciale del regno dei Paesi Bassi. “Il governo olandese non sta facendo abbastanza per proteggere gli abitanti di Bonaire dal cambiamento climatico e dalle sue conseguenze”, ha dichiarato Jerzy Luiten, giudice del tribunale dell’Aja. “La popolazione di Bonaire è trattata in modo diverso rispetto a quella dei Paesi Bassi europei, in violazione della Convenzione europea dei diritti umani”, ha aggiunto. Gli abitanti di Bonaire si erano uniti a Greenpeace in un’azione legale contro lo stato olandese, chiedendo misure concrete per proteggerli dall’aumento del livello del mare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I Paesi Bassi devono proteggere gli abitanti di Bonaire dal cambiamento climatico

Approfondimenti su Paesi Bassi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Paesi Bassi

Argomenti discussi: Tribunale Aja: i Paesi Bassi devono fare di più contro il cambiamento climatico e proteggere Bonaire; L'incerto contesto economico nei Paesi Bassi penalizza le aziende di logistica; I Paesi Bassi verso un governo di minoranza a febbraio, Jetten premier; Olanda, virus H5N1 trovato in una mucca: è il primo caso fuori dagli USA.

Paesi Bassi, tre partiti uniscono le forze per un governo di minoranza guidato da Rob JettenL’accordo apre la strada a un raro governo di minoranza, che detiene solo 66 seggi sui 150 della Camera bassa del parlamento olandese, appena 10 seggi sotto la maggioranza. Alla nuova coalizione non ... tag24.it

L'Aia ordina ai Paesi Bassi di tutelare i residenti dell'isola che affonda dalla crisi climaticaVittoria schiacciante per i residenti di Bonaire: il Tribunale distrettuale dell’Aia ha stabilito che le autorità olandesi avevano discriminato gli abitanti dell’isola. it.euronews.com

Oggi i ragazzi della seconda media sono stati protagonisti di un contest geografico speciale! Ci hanno fatto viaggiare ad occhi aperti tra Regno Unito e Paesi Bassi , raccontandoci di storia, paesaggi mozzafiato, tradizioni, musei, musica, sport e b facebook

Paesi Bassi, accordo a tre per un governo di minoranza: il nuovo premier sarà Rob Jetten, 38 anni e apertamente omosessuale x.com