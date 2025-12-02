Polonia Paesi Bassi pronti a disporre sistemi Patriot 300 soldati e scudi anti-drone per proteggere polo Nato a Rzeszów da minaccia russa

La Nato continua con la militarizzazione del fronte orientale e schiera nuovo armamentario e soldati per garantire la "sicurezza" dell'aeroporto di Rzeszów-Jasionka, da cui passano gli aiuti verso Kiev Un massiccio schieramento di soldati, equipaggiamenti anti-drone, sistemi Patriot e Nasams. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

