Polonia Paesi Bassi pronti a disporre sistemi Patriot 300 soldati e scudi anti-drone per proteggere polo Nato a Rzeszów da minaccia russa
La Nato continua con la militarizzazione del fronte orientale e schiera nuovo armamentario e soldati per garantire la "sicurezza" dell'aeroporto di Rzeszów-Jasionka, da cui passano gli aiuti verso Kiev Un massiccio schieramento di soldati, equipaggiamenti anti-drone, sistemi Patriot e Nasams. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Trasferta nei Paesi Bassi per Mimmo Caccia alla seconda vittoria consecutiva per la Polonia di Dom - facebook.com Vai su Facebook
Una decisione di grande importanza, uno spiraglio di speranza anche per chi proviene da Paesi dell’Unione caratterizzati da un forte integralismo. La Corte di giustizia europea, con la sentenza 917/2025, stabilisce che uno Stato membro non può rifiutare la tr Vai su X
Polonia-Paesi Bassi 1-2: rimonta Oranje nel finale - Wojciech Szczesny è subito chiamato all'intervento da Gakpo, che non tarda ad accendersi al Volksparkstadion. Riporta it.uefa.com
Eurovision Song Contenst 2026, anche i Paesi Bassi pronti a boicottare se Israele partecipa - L'emittente pubblica olandese Avrotros ha confermato che i Paesi Bassi si uniranno alla Slovenia, all'Islanda, alla Spagna e all'Irlanda nel boicottare l'Eurovision Song Contest del prossimo anno se ... Si legge su it.euronews.com