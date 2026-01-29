Le temperature restano sopra lo zero anche di notte, e la neve si vede solo in alta quota, oltre i mille metri. Il freddo non si fa sentire come in passato e le giornate sono miti. La neve fiocca appena, e i giorni sembrano più primaverili che invernali.

Temperature saldamente al di sopra dello zero, anche le minime, e neve che fiocca timidamente solo ben sopra i mille metri. Questo il prologo ai Giorni della Merla, che cominciano oggi, tradizionalmente i più freddi dell’anno. E invece avremo massime che toccheranno i 10°, nonostante la buona volontà delle correnti atlantiche in arrivo sulla Lombardia. Insomma, autunno o poco più, in un inverno che è stato tale solo per qualche giorno ai primi dell’anno, e a molti è pure parsa una cosa da pazzi, che facesse freddo a gennaio. D’altra parte ormai è così da diversi anni, con buona pace dei negazionisti dei cambiamenti climatici: gli inverni sono mediamente più caldi e nevica molto meno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I giorni del pappagallo

La vicenda di Gigi, il pappagallo scomparso ad Avignone, ha avuto un lieto fine grazie all’ingegno del suo proprietario e alla collaborazione della comunità locale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Cucine da incubo s5 ep6 Il Pappagallo

Argomenti discussi: IL GIORNO DELLA MEMORIA: DALLA SHOAH ALLA NAKBA; Cani abbandonati. Il grido d’allarme: troppa leggerezza; Il pappagallo; Il pappagallo.

GIN FRIDAY al Pappagallo! Ogni venerdì di Gennaio diventa un Black Friday! Dalle 22:00 a 00:00, vieni a goderti il tuo Gin Tonic a soli 3€! @suitecommunication Bar Pappagallo dal 1996 Tutti i giorni dalle 4.30 alle 23.30 Colazione | Pausa Pranzo | Aperitivo - facebook.com facebook