I giorni del pappagallo

Da ilgiorno.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le temperature restano sopra lo zero anche di notte, e la neve si vede solo in alta quota, oltre i mille metri. Il freddo non si fa sentire come in passato e le giornate sono miti. La neve fiocca appena, e i giorni sembrano più primaverili che invernali.

Temperature saldamente al di sopra dello zero, anche le minime, e neve che fiocca timidamente solo ben sopra i mille metri. Questo il prologo ai Giorni della Merla, che cominciano oggi, tradizionalmente i più freddi dell’anno.  E invece avremo massime che toccheranno i 10°, nonostante la buona volontà delle correnti atlantiche in arrivo sulla Lombardia. Insomma, autunno o poco più, in un inverno che è stato tale solo per qualche giorno ai primi dell’anno, e a molti è pure parsa una cosa da pazzi, che facesse freddo a gennaio.  D’altra parte ormai è così da diversi anni, con buona pace dei negazionisti dei cambiamenti climatici: gli inverni sono mediamente più caldi e nevica molto meno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

