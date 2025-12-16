La storia del pappagallo Gigi | scomparsa ad Avignone e ritrovata grazie alla sua canzone preferita

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda di Gigi, il pappagallo scomparso ad Avignone, ha avuto un lieto fine grazie all’ingegno del suo proprietario e alla collaborazione della comunità locale. Utilizzando la canzone preferita di Gigi come richiamo, sono riusciti a ritrovarlo, dimostrando come l’amore e l’ingegno possano superare le difficoltà. Un esempio di speranza e solidarietà tra uomo e animale.

Immagine generica

Una femmina di pappagallo era volata via dall'abitazione dove era confinata. La sua persona di riferimento, con il sostegno della comunità locale di Avignone, l'ha di nuovo catturata usando come richiamo il suono di una canzone di Claude François. Fanpage.it

Sbriser SPAVENTA Sua SORELLA ??

Video Sbriser SPAVENTA Sua SORELLA ??

storia pappagallo gigi scomparsaLa storia del pappagallo Gigi: scomparsa ad Avignone e ritrovata grazie alla sua canzone preferita - La storia di Gigi, una femmina di pappagallo che viveva libera in una casa di Avignone, ha qualcosa di incredibile se non si conosce l'intelligenza di questi animali. fanpage.it