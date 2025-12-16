La storia del pappagallo Gigi | scomparsa ad Avignone e ritrovata grazie alla sua canzone preferita

La vicenda di Gigi, il pappagallo scomparso ad Avignone, ha avuto un lieto fine grazie all’ingegno del suo proprietario e alla collaborazione della comunità locale. Utilizzando la canzone preferita di Gigi come richiamo, sono riusciti a ritrovarlo, dimostrando come l’amore e l’ingegno possano superare le difficoltà. Un esempio di speranza e solidarietà tra uomo e animale.

Una femmina di pappagallo era volata via dall'abitazione dove era confinata. La sua persona di riferimento, con il sostegno della comunità locale di Avignone, l'ha di nuovo catturata usando come richiamo il suono di una canzone di Claude François.

