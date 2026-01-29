I fan di GTA 6 non si fermano. Alcuni avrebbero usato droni e documenti falsi per cercare di scoprire di più sul gioco di Rockstar. La curiosità cresce e anche i metodi, a quanto pare, diventano sempre più complicati e rischiosi. La notizia fa discutere, e molti si chiedono fino a che punto si spingeranno per avere un’anteprima.

L’attesa per GTA 6 continua a generare reazioni fuori scala, visto che secondo recenti testimonianze, alcuni fan avrebbero cercato di ottenere informazioni sul gioco di Rockstar Games ricorrendo a metodi illegali o estremi. Si parla di droni utilizzati per riprendere immagini dagli edifici e di documenti falsi per superare i controlli di sicurezza. Le indiscrezioni non sono confermate ufficialmente, ma arrivano da una fonte ben inserita nel settore e questo caso riaccende il dibattito sulla gestione della segretezza attorno a uno dei titoli più attesi di sempre. A riportare questi episodi è stato Reece Reilly (grazie a PushSquare ), creatore del canale YouTube Kiwi Talkz, noto per le interviste a professionisti dell’industria videoludica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - I fan di GTA 6 avrebbero usato droni e documenti falsi per dare un’occhiata al gioco

